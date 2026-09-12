Ребенок родился в семье в Сибири, где пятеро детей погибли от дихлофоса и удушья

Шестой ребенок родился в семье в Сибири, где ранее погибли пятеро детей Ребенок родился в семье в Сибири, где пятеро детей погибли от дихлофоса и удушья

Москва12 сен Вести.Шестой ребенок родился в семье Виноградовых из поселка Красная Сопка Красноярского края, где ранее четверо старших детей погибли от отравления дихлофосом, а пятый младенец скончался от асфиксии, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Виноградовы проживают там же, в Красной Сопке, в том же доме. Шестой ребенок у них родился в апреле 2026 года. С ребенком сидит мать, а отец работает. С ребенком все нормально сообщил собеседник агентства

В прокуратуре региона уточнили, что семья находится на контроле органов опеки.

Вечером 20 сентября 2024 года глава семейства Виноградовых обработал помещение инсектицидными средствами с целью борьбы с насекомыми. Компоненты инсектицида попали в организм всех членов семьи при приеме пищи и после соприкосновения с обработанными поверхностями. Утром 21 сентября родители и четверо детей почувствовали себя плохо и обратились к медикам с симптомами отравления, после чего были госпитализированы. В тот же день скончались 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день умерла 11-летняя девочка, а в ночь на 23 сентября – 12-летняя девочка. В этот период мать была беременна пятым ребенком.

В ночь на 2 февраля 2025 года младенец был найден мертвым в своей кроватке. Следствием установлено, что смерть ребенка не была насильственной и наступила из-за механической асфиксии.