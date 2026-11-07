Москва7 ноя Вести.Задача властей РФ заключается в том, чтобы большая часть комплектующих, а также агрегатов и основных узлов автомобилей производилась на территории России. Об этом ИС "Вести" рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов.

Он выразил мнение, что порог локализации в 2500 баллов пересматриваться не будет.

Я думаю, что такой порог пересматриваться не будет. Почему? Потому, что наша вся задача в том, чтобы локализация росла. Наша задача, чтобы большинство комплектующих, большинство основных узлов, агрегатов, они все-таки производились на территории Российской Федерации. Это наши рабочие места, это наша налогооблагаемая база, это наши регионы, которые получают новые компетенции. Поэтому в этом смысле мы наоборот задираем планку. И сегодня большинство наших автопроизводителей действительно справляются с этой планкой рассказал Абрамов

Ранее глава Минпромторга Антон Алиханов рассказал об уровне локализации электромобиля "Атом". По словам министра, он составляет примерно 70%.