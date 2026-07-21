Сенатор Чижов: наследие Орбана в Венгрии "не ушло на свалку истории" Чижов: наследие Орбана в Будапеште "не уйдет на свалку", вопреки желанию Запада

Москва21 июл Вести.Новое руководство Венгрии проявляют прагматизм и не отказываются строительства атомной электростанции Пакш-2 по проекту Росатома. Об этом сообщил ИС "Вести" первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Владимир Чижов.

По его словам, Запад рассчитывал, что наследие экс-главы Венгрии и лидера партии "ФИДЕС — Венгерский гражданский союз" Виктора Орбана "уйдет на свалку истории", но ожидания не оправдались.

Новые руководители Венгрии проявляют определенный прагматизм, в том числе в экономических вопросах. А Венгрия от российских энергоносителей никуда не денется. Наш известный крупный проект второй очереди атомной электростанции Пакш — это Пакш-2. Он тоже никуда не делся, и новый премьер-министр подтвердил приверженность реализации этого проекта проинформировал Чижов

Он отметил, что не готов преувеличивать сохраняющиеся возможности торгово-экономического сотрудничества Москвы и Будапешта, но и не игнорировал бы объективные потребности в сохранении этих связей.