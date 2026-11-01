Москва1 ноя Вести.Сенатор от штата Коннектикут Крис Мерфи, представляющий Демократическую партию, был госпитализирован с инсультом. Об этом журналистам сообщили представители законодателя.

Его доставили в местную больницу, где было установлено, что у него инсульт следует из сообщения

Позднее Мерфи перевели в медицинский центр при университете Джонса Хопкинса в штате Мэриленд. По словам его представителей, политик "находится в сознании".

53-летний Мерфи входит в число наиболее влиятельных сенаторов-демократов и считается одним из потенциальных кандидатов на президентских выборах 2028 года. Он выступал с жесткой критикой решений вашингтонской администрации по конфликту США и Ирана, а в последние годы поддерживал ужесточение американских санкций против России. Мерфи активно участвовал в кампании демократов перед промежуточными выборами в Конгресс, которые состоятся 3 ноября, однако сам на этих выборах не переизбирается.