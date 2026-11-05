Москва5 ноя Вести.Хаким Джеффрис – лидер демократического меньшинства в Палате представителей Конгресса США – хочет стать спикером нижней палаты. Он выдвинул свою кандидатуру на эту должность, следует из его официального письма к однопартийцам.

Я прошу вас поддержать мою кандидатуру на пост следующего спикера Палаты представителей заявил Джеффрис

Он отметил, что Конгресс будет сдерживать ветвь исполнительной власти, которая "вышла из-под контроля".

Ранее американские СМИ отмечали, что Джеффрис имеет высокие шансы стать первым афроамериканцем на посту спикера Палаты представителей. До выборов его партия была в меньшинстве, поэтому он был так называемой "главой оппозиции" внутри самой палаты.

В США 3 ноября прошли промежуточные выборы. Американцы избирали 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей Конгресса. В 36 штатах также состоялись выборы губернаторов. По последним оценкам американских СМИ, демократы получают большинство мест в обеих палатах Конгресса нового созыва. Сейчас большинство в Сенате и Палате представителей у республиканцев.