Москва25 ноя Вести.Призыв главы европейской дипломатии Каи Каллас к новым властям Сирии отказаться от признания ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей частью России не стоит воспринимать всерьез. Об этом заявил ИС "Вести" председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Владимир Джабаров.

Ранее сообщалось, что верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас предложила Сирии отказаться от признания ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей частью России в обмен на углубление сотрудничества с ЕС.

Даже сложно комментировать слова Каи Каллас. Мне кажется, поскольку она выпадает из международной повестки Еврокомиссии, это видно, что она потеряла всякий авторитет, ее практически никуда не включают, - ее заявление я бы всерьез не воспринимал. Дело в том, что у Сирии свои интересы. Она понимает, что Россия для нее - все-таки гарант определенной безопасности. Та же база, которая там есть, тот же порт, наша военно-морская база. Поэтому я думаю, что к советам Каи Каллас сирийское руководство прислушиваться не будет - они пустые отметил сенатор

Также Владимир Джабаров прокомментировал угрозы снабжению Калининградской области РФ.