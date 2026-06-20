Сенатор Евстифеев рассказал, как будет работать лицензия на продажу вейпов Сенатор Евстифеев: все точки, продающие вейпы, будут обязаны иметь лицензию

Москва20 июн Вести.Все точки, которые занимаются продажей вейпов, должны будут покупать годовую лицензию. Об этом ИС "Вести" рассказал член комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Евстифеев.

Он добавил, что все продавцы вейпов без лицензии будут вне закона.

Все точки, которые являются по продаже данной продукции, они должны все покупать годовую лицензию. Оптовые, мелкие, розничные. Если они эту лицензию не приобретают, они становятся вне закона. С появлением уголовной ответственности это еще больше ужесточается, потому что если получается идет продажа, но не купленная лицензия, то возникают совсем другие проблемы рассказал Евстифеев

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае из продажи было изъято более 1300 вейпов и емкостей с жидкостью для них. Вся продукция не имела необходимой маркировки.