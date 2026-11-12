Москва12 ноя Вести.Большие бенефициары переговорного процесса в Абу-Даби - Германия, Франция и Британия несостоятельны с точки зрения легитимности. Такое мнение в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" озвучил член комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев.

Он отметил, что роль главы киевского режима Владимира Зеленского в переговорном процессе в Абу-Даби минимальна.

Искать здравый смысл в его (Владимира Зеленского – прим. ред.) поступках, я думаю, не совсем правильно. Наличие европейских соглядатаев … на переговорном процессе в Абу-Даби, на мой взгляд, нужно трактовать не столько как попытку вмешаться в переговорный вопрос. Да, конечно же, европейцам хотелось бы участвовать в этом процессе. Вопрос — каким странам? Ну, мы можем перечислить в первую очередь Германию, Францию, Британию и потом уже всех остальных. Наверное, вот эти три страны - больше всего бенефициары этого процесса. Но не это важно. Важно, что сами по себе они как участники переговорного процесса даже с точки зрения легитимности несостоятельны. И роль Зеленского в этом процессе минимальна прокомментировал сенатор

Ранее доктор политических наук, профессор МГИМО Кирилл Коктыш заявил, что итоги прошедших в Абу-Даби консультаций между Россией и США наглядно продемонстрировали кризис позиций европейских государств. Также он отметил, что в случае выработки прямых договоренностей между Москвой и Вашингтоном Европа окажется не в состоянии самостоятельно финансировать Украину.