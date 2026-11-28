Сенатор Якушев рассказал о переходе к единой ТОР на Дальнем Востоке Сенатор Якушев: переход к единой ТОР на Дальнем Востоке будет бесшовным

Москва28 ноя Вести.Переход к единому преференциальному режиму на Дальнем Востоке и Арктике должен пройти бесшовно. Об этом ИС "Вести" рассказал первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.

С 1 января 2027 года на Дальнем Востоке и в Арктической зоне РФ начнет свою работу Единая территория опережающего развития (ЕТОР). Она должна будет объединить лучшие условия действующих мер поддержки, а также обеспечить инвесторам доступ к льготным условиям реализации проектов по всей зоне распространения.

Мы действительно работали над решением этого вопроса очень напряженно, была создана специальная группа, шла отработка всех предложений, чтобы переход к единому режиму прошел бесшовно. И эта работа сейчас идет к завершению пояснил сенатор

Он подчеркнул, что на вопросы, которые поднимают субъекты о деятельности ЕТОР, будут даны ответы.

Три законопроекта сегодня находятся на рассмотрении в Госдуме. Вопросы остались, поэтому, естественно, между первым и вторым чтением необходимо принять определенные поправки. Законопроекты очень непростые, и к ним идет достаточно большое количество подзаконных нормативных актов, которые должно разработать правительство. Поэтому Совет Федерации будет держать эти вопросы на контроле сказал он

Якушев подчеркнул, что новый преференциальный режим не будет ухудшать условия для ведения бизнеса в регионах.

Сейчас, когда мы вносим законодательные изменения, очень важно не создать условия, которые будут ухудшать и отбивать интересы у инвесторов работать в этом режиме. Ранее было много режимов, теперь мы планируем один режим. И нужно, чтобы он не нарушил все хорошие вещи, которые были ранее. Принципиально важно, что документов будет меньше, но условия для бизнеса ни в коем случае не ухудшатся. Это и называется бесшовный переход. Ровно над этим мы и работаем заметил он

Ранее вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Олег Кожемяко заявил, что ЕТОР будет включать понятные требования для резидентов и улучшит возможности для их регистрации через режим одного окна.