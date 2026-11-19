Кожемяко рассказал о плюсах единой ТОР на Дальнем Востоке и в Арктике Кожемяко: единая ТОР в ДФО улучшит возможности для резидентов

Москва19 ноя Вести.Единая территория опережающего развития (ТОР) будет включать понятные требования для резидентов и улучшит возможности для их регистрации через режим одного окна. Подробностями с ИС "Вести" поделился вице-премьер – полномочный представитель президента в ДФО Олег Кожемяко.

Он напомнил о задаче, которую поставил президент, объединить все существующие преференциальные режимы на Дальнем Востоке и в Арктике в единую систему.

Будут понятные требования, единый подход, что, безусловно, улучшит возможности для регистрации резидентов, это возможность регистрации через одно окно – это резидентам, которые реализуют новые инвестиционные проекты, представление целого пакета таможенных и налоговых льгот. К примеру, он может выбирать между налогом на прибыль или федеральным налоговым инвестиционным вычетом. Это пониженные страховые взносы не 30, а 15% рассказал Кожемяко

Кроме того, по решению региональных властей на срок до пяти лет могут быть установлены экспериментальные правовые режимы.

Закон дает право по таким инновационным проектам субъектам принимать экспериментальные правовые режимы. Это в части беспилотия, в части цифровых платформ, в части коммуникации по развитию искусственного интеллекта. То есть при этом те резиденты, которые работают в существующих преференциальных режимах, они сохраняют свои условия добавил он

Кожемяко подчеркнул, что закон о единой территории опережающего развития не будет распространятся на сверхприбыльные направления экономики.

Накануне правительство России на заседании одобрило законопроект о единой ТОР на территории Дальнего Востока и в Арктике, который начнет действовать с 1 января 2027 года. Статус резидента будет присваиваться по решению Наблюдательного совета ЕТОР, в состав которого войдут представители различных уровней и ветвей власти.