Сенат Франции не поддержал законопроект о предоставлении Корсике автономии

Сенаторы Франции отказали Корсике в статусе автономии Сенат Франции не поддержал законопроект о предоставлении Корсике автономии

Москва27 окт Вести.Сенат (верхняя палата парламента) Франции не поддержал предоставление Корсике автономии в составе республики. Соответствующее заявление опубликовано на странице законодательного органа в соцсети X.

Таким образом, парламентарии отклонили конституционный законопроект, который ранее одобрили их коллеги из нижней палаты парламента — Национального собрания.

В ходе голосования инициативу поддержали 134 сенатора, 181 законодатель выступил против.

В этой связи сенатор от департамента Верхняя Корсика Поль Туссен Париджи заявил, что сторонники автономии острова выходят из переговоров с Парижем о статусе региона, передает Agence France-Presse.

В сентябре 2023 года президент Эммануэль Макрон предлагал закрепить в конституции страны особый статус Корсики. Глава государства выступил за автономию, но исключил независимость региона.

Корсиканским политикам было поручено за полгода подготовить вместе с центральным правительством соглашение, на основе которого должен был появиться соответствующий законопроект. Позднее его приняла нижняя палата парламента.

12 июля 2025 года в Париже было подписано соглашение об институциональном устройстве Новой Каледонии — особого административно-территориального образования Франции.

Документ закрепил постоянный статус территории, включил ее основной закон в Конституцию Франции, предусмотрел наличие каледонского гражданства и расширил электоральные права жителей архипелага.

Новая Каледония также получила налоговые полномочия и контроль над международными отношениями. Документ заключен после годового конфликта, который начался весной 2024 года с массовых беспорядков.