Москва27 октВести.Сенат (верхняя палата парламента) Франции не поддержал предоставление Корсике автономии в составе республики. Соответствующее заявление опубликовано на странице законодательного органа в соцсети X.
Таким образом, парламентарии отклонили конституционный законопроект, который ранее одобрили их коллеги из нижней палаты парламента — Национального собрания.
В ходе голосования инициативу поддержали 134 сенатора, 181 законодатель выступил против.
В этой связи сенатор от департамента Верхняя Корсика Поль Туссен Париджи заявил, что сторонники автономии острова выходят из переговоров с Парижем о статусе региона, передает Agence France-Presse.
В сентябре 2023 года президент Эммануэль Макрон предлагал закрепить в конституции страны особый статус Корсики. Глава государства выступил за автономию, но исключил независимость региона.
Корсиканским политикам было поручено за полгода подготовить вместе с центральным правительством соглашение, на основе которого должен был появиться соответствующий законопроект. Позднее его приняла нижняя палата парламента.
12 июля 2025 года в Париже было подписано соглашение об институциональном устройстве Новой Каледонии — особого административно-территориального образования Франции.
Документ закрепил постоянный статус территории, включил ее основной закон в Конституцию Франции, предусмотрел наличие каледонского гражданства и расширил электоральные права жителей архипелага.
Новая Каледония также получила налоговые полномочия и контроль над международными отношениями. Документ заключен после годового конфликта, который начался весной 2024 года с массовых беспорядков.