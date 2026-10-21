Во Франции отменили закон о рабстве XVII века Французский сенат окончательно отменил закон о рабстве, принятый в XVII веке

Москва21 окт Вести.Верхняя палата парламента Франции в окончательном чтении поддержала законопроект, который официально упраздняет "Черный кодекс" – закон о рабстве, принятый в 1685 году. Голосование транслировалось на сайте Сената.

Во Франции рабство было отменено в 1848 году, а в современном праве с 2001 года рабовладение названо преступлением, однако юридически не было ни одного указа или законопроекта, отменяющего действие "Черного кодекса".

Новый закон также обязывает правительство Франции опубликовать доклад, в котором будут рассмотрены долгосрочные последствия колониального права и раскрыты данные о представленности этой темы в школьных учебниках. Однако законопроект игнорирует вопрос репараций, которых пытаются добиться представители ряда бывших колоний Франции, отметили в газете Ouest-France.

Ранее стало известно, что страны Африканского союза готовят иск в Международный суд ООН, в котором собираются потребовать репараций от Европейского союза за рабовладельческую эпоху.