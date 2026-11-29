"Сенсация и загадка": захоронение воина с мечом бронзового века нашли в ФРГ Захоронение воина с мечом бронзового века нашли в Германии

Москва29 ноя Вести.Археологи обнаружили в Германии курган периода бронзового века, в котором есть захоронение воина с мечом. Об этом пишет издание Bild.

Находка была сделана на территории федеральной земли Тюрингия во время строительных работ. На месте нашли остатки неолитического поселения и несколько захоронений, включая то, в котором находится воин.

Одновременно и сенсация, и загадка: археологи обнаружили курган периода бронзового века​​​. В нем был захоронен мужчина с редким бронзовым мечом. Это один из первых немецких воинов сказано в материале

Предположительно, меч был сделан в 880-800 году до нашей эры. Газета пишет, что ранее такие мечи в этом регионе находили только в кладах. В публикации указано, что меч богато украшен и использовался в бою, о чем свидетельствуют зазубрины. Специалисты установили, что меч однажды был сломан и починен.

В могиле рядом с этим захоронением был похоронен мужчина, который умер, предположительно, от попадания стрелы в грудь. Умерший лежит спиной вверх, что нетипично для подобных захоронений.