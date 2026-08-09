Москва9 авг Вести.Белград не может позволить себе вступить в вооруженный конфликт с НАТО из-за притеснений косовских сербов, однако рассмотрит изменение русла реки Ибар в ответ на действия Приштины. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

Можем ли мы вступить в войну с НАТО? Не думаю. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы облегчить положение нашего народа [в Косове и Метохии]. Мы уже пригласили экспертов, занимающихся этим вопросом, представителей строительного сектора, инженеров и других специалистов, но они (самопровозглашенные власти в Приштине - прим. ред.) и так сильно досаждают нашему народу, посмотрим - у нас есть разные причины для изменения русла реки Ибар, так что посмотрим, что предпримут албанцы и как они себя поведут заявил Вучич журналистам в Белграде, его слова приводит сербская газета Danas

Ибар, одна из крупных рек региона, насчитывает в длину более 270 километров и пересекает территории Сербии и Черногории. Вода из реки обеспечивает наполнение водохранилища "Газиводе" при одноименной гидроэлектростанции, крупнейшей в Косове.

На протяжении последних лет Приштина последовательно закрывает сербские государственные учреждения в северных районах Косова, где сербы составляют большинство. Кроме того, полиция, подчиненная косовским властям, регулярно задерживает местных сербов, выдвигая различные формальные обвинения.

Так, в июне этого года, в день Видовдана - одного из важнейших национальных праздников сербского народа - полиция Косова провела массовые задержания у исторического памятника Газиместан неподалеку от Приштины. По данным местной радиостанции Radio KiM, под стражу были взяты не менее 36 человек.