Москва7 сен Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров в шутку пожурил руководство МГИМО за цензуру гимна для учебного заведения, который тот написал сам. Об этом министр заявил на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом вуза.

Лавров исполнил традиционную песню вместе с собравшимися. Именно после этого он обратил внимание на значительные изменения во втором куплете.

Начну с небольшого упрека в адрес руководства МГИМО. В этом гимне есть еще пара куплетов. И во втором куплете такая дотошная цензура, существующая в ректорате, усмотрела намек на то, что студенты не лишены маленьких, знаете, таких вот шалостей... Поэтому, надеюсь, если мы будем живы, на следующий год хотя бы второй куплет добавьте, Анатолий Васильевич. Ладно, мы отредактируем с вами его, если что обратился Лавров к ректору МГИМО Анатолию Торкунову

Ранее Сергей Лавров рассказал о планах по укреплению связей между Дипломатической академией МИД РФ и МГИМО. Он отметил, что Дипакадемия должна больше концентрироваться на повышении квалификации и приёме студентов в аспирантуру, а также на проведении специальных курсов для политиков и иностранных граждан из дружественных стран.