Сергей Усольцев, пропавший с семьей в тайге, несколько раз менял паспорта Исчезнувший в тайге Сергей Усольцев часто менял паспорта

Москва29 июл Вести.Как минимум четыре раза менял паспорт бизнесмен Сергей Усольцев, пропавший вместе с женой Ириной и пятилетней дочерью в тайге. Об этом сообщает aif.ru.

Один из своих паспортов он получил в 1993 году, когда ему исполнилось 32 года. В 2004 году, по достижении 45 лет, он сменил паспорт… в 2006 году Сергей якобы потерял паспорт, и ему выдали новый. А в 2019 году история повторилась — Сергей снова "потерял" документ и получил новый говорится в сообщении

Такая частая смена документов, удостоверяющих личность, не может не вызывать подозрений. Кроме того, по информации "АиФ", в интернете не найдено фотографий Усольцева после 2019 года, поэтому как он выглядел перед исчезновением, сказать трудно.

Сергей, Ирина Усольцевы и их маленькая дочка пропали после того, как отправились в поход по тайге на Кутурчинском Белогорье 28 сентября 2025 года.