SHOT: серия взрывов произошла около отеля с российскими туристами в Хургаде

Серия взрывов прогремела возле отеля с россиянами в Египте, пишут СМИ SHOT: серия взрывов произошла около отеля с российскими туристами в Хургаде

Москва8 ноя Вести.Серия взрывов произошла в египетской Хургаде возле отеля, где отдыхают в том числе российские туристы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, речь идет об отеле Sunny Days El Palacio, который пользуется популярностью у россиян.

По словам очевидцев, всего было слышно не менее 5-6 громких звуков, а затем показалось яркое зарево пожара говорится в публикации

Как пишет SHOT, неподалеку от отеля взорвался туристический катер United, который использовали для морских сафари и дайвинг-экскурсий. На борту судна находились баллоны для дайвинга, которые начали взрываться из-за открытого пламени.

Отмечается, что пострадавших в результате произошедшего нет.

В октябре несколько российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Хургаде.