Москва8 нояВести.Серия взрывов произошла в египетской Хургаде возле отеля, где отдыхают в том числе российские туристы. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По информации журналистов, речь идет об отеле Sunny Days El Palacio, который пользуется популярностью у россиян.
По словам очевидцев, всего было слышно не менее 5-6 громких звуков, а затем показалось яркое зарево пожараговорится в публикации
Как пишет SHOT, неподалеку от отеля взорвался туристический катер United, который использовали для морских сафари и дайвинг-экскурсий. На борту судна находились баллоны для дайвинга, которые начали взрываться из-за открытого пламени.
Отмечается, что пострадавших в результате произошедшего нет.
В октябре несколько российских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Хургаде.