Москва28 сенВести.Старшая сестра 11-летней девочки из Вологодской области, которую в деструктивную секту забрали родители, получила временную опеку над младшей сестрой. Об этом девушка сообщила Readovka.
На данный момент сестры проживают у бабушки в Вологодской области.
Девочка рада возвращению домой к близким, однако вопросы о жизни в секте воспринимает тяжело. С ребенком будет работать психолог. Родители Софии приняли решение вернуться обратно в сектуотмечается в сообщении
Ранее стало известно, что приставы разыскивают 11-летнюю девочку с родителями, которые могут находиться в деструктивной секте "Царская империя". В розыск по делу о невыплатах алиментов подала старшая сестра.