Сестра девочки, находившейся в секте, получила над ней временную опеку Старшая сестра девочки, ранее находившейся в секте, получила временную опеку

Москва28 сен Вести.Старшая сестра 11-летней девочки из Вологодской области, которую в деструктивную секту забрали родители, получила временную опеку над младшей сестрой. Об этом девушка сообщила Readovka.

На данный момент сестры проживают у бабушки в Вологодской области.

Девочка рада возвращению домой к близким, однако вопросы о жизни в секте воспринимает тяжело. С ребенком будет работать психолог. Родители Софии приняли решение вернуться обратно в секту отмечается в сообщении

Ранее стало известно, что приставы разыскивают 11-летнюю девочку с родителями, которые могут находиться в деструктивной секте "Царская империя". В розыск по делу о невыплатах алиментов подала старшая сестра.