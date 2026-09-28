Девочка из Вологодской области, которая могла находиться в секте, уже дома

Стала известна судьба вологодской девочки, которая могла находиться в секте Девочка из Вологодской области, которая могла находиться в секте, уже дома

Москва28 сен Вести.Девочка из Вологодской области, которая могла находиться в деструктивной секте вместе с родителями, вернулась домой к старшей сестре, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФССП.

Ранее стало известно, что приставы Вологодской области разыскивают 11-летнюю девочку с родителями, которые могут находиться в деструктивной секте "Царская империя".

В розыск по делу о невыплатах алиментов подала старшая сестра.

Девочку привезли домой родители говорится в сообщении

Сейчас идет процесс оформления документов о передаче прав по ее воспитанию старшей сестре.