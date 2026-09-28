Москва28 сенВести.Девочка из Вологодской области, которая могла находиться в деструктивной секте вместе с родителями, вернулась домой к старшей сестре, передает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФССП.
Ранее стало известно, что приставы Вологодской области разыскивают 11-летнюю девочку с родителями, которые могут находиться в деструктивной секте "Царская империя".
В розыск по делу о невыплатах алиментов подала старшая сестра.
Девочку привезли домой родителиговорится в сообщении
Сейчас идет процесс оформления документов о передаче прав по ее воспитанию старшей сестре.