Сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" меняет название на "Ё" Сеть доставки "Ёбидоёби" меняет название и будет работать под брендом "Ё"

Москва14 авг Вести.Международная сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" меняет название и будет работать под брендом "Ё". Об этом сообщил представитель пресс-службы компании в беседе с агентством ТАСС.

Отмечается, что сначала новое название появится на сайте и в мобильном приложении, а затем в рекламных материалах. Новые точки питания будут открываться уже под названием "Ё", а уже существующие рестораны будут переименовываться постепенно.

Теперь бренд будет работать под именем "Ё" - это главный символ компании и уже давно с ней ассоциируется. Новый нейминг станет основой для следующего этапа развития сети приводятся слова пресс-службы

Там также добавили, что ребрендинг связан с новой стратегией развития бизнеса, которая поможет выйти на новую, более широкую аудиторию.

Название сети доставки суши "Ёбидоёби" вызывало многочисленные нарекания со стороны россиян. Арбитражный суд Красноярского края в 2023 году обязал ее сменить название юрлица как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. В результате сеть сменила название на ООО "Суши с приставкой суши", но заявила, что продолжит использовать свой скандально известный бренд на вывесках и в рекламе.