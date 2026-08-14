Москва14 авгВести.Международная сеть доставки суши и роллов "Ёбидоёби" меняет название и будет работать под брендом "Ё". Об этом сообщил представитель пресс-службы компании в беседе с агентством ТАСС.
Отмечается, что сначала новое название появится на сайте и в мобильном приложении, а затем в рекламных материалах. Новые точки питания будут открываться уже под названием "Ё", а уже существующие рестораны будут переименовываться постепенно.
Теперь бренд будет работать под именем "Ё" - это главный символ компании и уже давно с ней ассоциируется. Новый нейминг станет основой для следующего этапа развития сетиприводятся слова пресс-службы
Там также добавили, что ребрендинг связан с новой стратегией развития бизнеса, которая поможет выйти на новую, более широкую аудиторию.
Название сети доставки суши "Ёбидоёби" вызывало многочисленные нарекания со стороны россиян. Арбитражный суд Красноярского края в 2023 году обязал ее сменить название юрлица как противоречащее принципам гуманности и морали и вызывающее ассоциации с бранной лексикой. В результате сеть сменила название на ООО "Суши с приставкой суши", но заявила, что продолжит использовать свой скандально известный бренд на вывесках и в рекламе.