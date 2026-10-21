Москва21 окт Вести.Сеть алкомаркетов "Красное & Белое" заявила о сокращении более чем на 60% объемов продукции, принимаемой за одну поставку. Изменение логистической политики связано с опасением потерять товар на складах из-за возможных атак БПЛА, сообщает "Коммерсант".

Нововведения вызваны не только желанием застраховать потенциальные риски, но и со стремлением ускорить доставку.

Мы тестируем разные подходы для сокращения объемов запасов, одновременно находящихся на каждом конкретном складе. Это должно ускорить доставку товаров в магазины сообщил источник

Обновленная система логистики и хранения продукции предусматривает более частые поставки меньшими партиями, чтобы продукция не хранилась долго в распределительном центре. Для поставщиков более частые отгрузки увеличат логистические издержки.

Ранее ритейлер предлагал заключить поставщикам соглашение, по которому сеть не несет ответственности за товар, если он был уничтожен или поврежден на складах в результате форс-мажорных обстоятельств: атак БПЛА, работы средств ПВО.