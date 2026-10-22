Москва22 окт Вести.Ресторанная сеть "ЁбиДоёби", недавно переименованная под бренд "Ё", тестирует новое бизнес-направление – продажу готовой продукции через автономные холодильники. Об этом основатель компании Константин Зимен рассказал "Ведомостям".

Пока формат проходит тестирование в Красноярске. Холодильники планируют размещать в местах с высокой проходимостью: в торговых центрах, пунктах выдачи заказов маркетплейсов и не только.

Если эксперимент покажет удовлетворительные результаты, холодильники бренда "Ё" появятся в Москве и других регионах.