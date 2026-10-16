"Вкусно - и точка" начала тестировать выдачу заказов через экспресс-ячейки

Заказ из "Вкусно - и точка" можно будет забрать из специальной ячейки по QR-коду "Вкусно - и точка" начала тестировать выдачу заказов через экспресс-ячейки

Москва16 окт Вести.Сеть ресторанов "Вкусно - и точка" запустила тестирование нового способа выдачи заказов на вынос: через специальные экспресс-ячейки в залах заведений, сообщили в компании.

"Вкусно - и точка" пробует в тестовом режиме новый способ получения заказов на вынос - экспресс-ячейки. Данный формат реализуется в рамках проекта "Ресторан будущего". В пилотных предприятиях гости смогут забрать свой заказ в специальных ячейках в зале предприятия, отсканировав QR-код из мобильного приложения сказано в тексте

Сервис уже работает в двух недавно открывшихся ресторанах сети. Чтобы воспользоваться им, клиенту необходимо обновить мобильное приложение "Вкусно - и точка", выбрать участвующее в тестировании заведение и указать способ получения заказа через экспресс-ячейку.

Когда заказ будет готов, посетителю придет уведомление. Затем нужно отсканировать QR-код на экране специального шкафа, после чего соответствующая ячейка откроется автоматически.

Заказ будет храниться в ячейке в течение 15 минут с момента размещения. Если клиент не заберет его за это время, еду утилизируют, уточнили в пресс-службе компании.

Инструкции по использованию нового сервиса доступны в мобильном приложении и на экране шкафа с экспресс-ячейками.

Ранее гендиректор компании Олег Пароев рассказал, что сеть предприятий быстрого обслуживания "Вкусно - и точка" планирует к концу текущего года выйти на рынок Киргизии.