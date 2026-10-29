ИИ-трек "Ты моя.." вышел на площадках без мата

Сгенерированный ИИ трек "Ты моя..." появился на площадках без мата ИИ-трек "Ты моя.." вышел на площадках без мата

Москва29 окт Вести.На российских стриминговых площадках снова появился вирусный трек "Ты моя…", сгенерированный искуственным интеллектом (ИИ). Теперь композиция звучит без ненормативной лексики, убедился корреспондент ИС "Вести".

На "Яндекс.Музыке" композиция вновь доступна под названием "Ты моя... (без мата)". В припеве на месте мата теперь звучат музыкальные отбивки.

28 октября Роскомнадзор заблокировал трек "Ты моя..." на российских стриминговых площадках. При попытке его прослушать появляется уведомление, что композиция недоступна по требованию РКН.

На этом фоне депутат Госдумы Виталий Милонов предложил создать единые правила размещения музыкальных композиций на стриминговых платформах. По его мнению, это позволит не допустить ситуаций, подобных появлению сгенерированного искусственным интеллектом трека "Ты моя…".