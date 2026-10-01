Шадаев: в проекте бюджета не предусмотрено пересмотра условий IT-льгот Шадаев: условия предоставления IT-льгот в проекте бюджета не пересматриваются

Москва1 окт Вести.Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что внесенный правительством в Госдуму проект бюджета не предусматривает пересмотр условий предоставления IT-льгот.

Ранее газета "Коммерсант" написала, что в проекте поправок к Налоговому кодексу Минфин предложил вывести из-под льгот доходы IT-структур крупных компаний, которые они получают от своих головных подразделений.

…Никаких условий по пересмотру льгот (в проекте бюджета – прим.ред.) нет, так как для нас это очень важная веха. На этом этапе ничего не планируется сказал Шадаев ТАСС

Правительство РФ 30 сентября направило в Госдуму проект о бюджете на 2027 год и плановый период с 2028 по 2029 год.