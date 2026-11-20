Шахназаров о Си Цзиньпине на саммите АТЭС: он вел себя очень умно и грамотно Режиссер Шахназаров оценил поведение председателя КНР на саммите АТЭС

Москва20 ноя Вести.Китай, благодаря стараниям своего председателя Си Цзиньпина, предстал перед миром, как делегат "на место следующего лидера". Таким мнением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился режиссер, народный артист России Карен Шахназаров.

Он отметил, что КНР по-прежнему остается для США главным "раздражителем".

Понятно, что Китай остается для американцев главным раздражителем. И в этом смысле… Эта встреча, вообще это мероприятие... Конечно, Китай использовал по полной программе, поскольку, так сказать… он предстал перед миром как делегат на место следующего лидера… Единоличного, кстати. Это выглядело именно так, и именно так себя вел председатель Си... Очень умно, очень, очень грамотно выразил свое мнение Шахназаров

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что его визит в Китай на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) прошел на 12 баллов из 10.