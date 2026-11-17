Москва17 ноя Вести.Американская дипломатия сейчас пытается извлечь уроки из визитов государственных деятелей США в Китай в период Холодной войны, которые изменили отношения с Китаем в тот период. Таким мнением в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" поделился профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко.

Он назвал предстоящий саммит лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) экстраординарным событием.

И если начать с Соединенных Штатов, то вот вы совершенно справедливо отметили такую личную смелость Дональда Трампа, потому что ему предстоит убедить свою аудиторию внутри страны, убедить европейцев в том, что его позиция логична и правильная... Американская дипломатия сейчас пытается извлечь уроки, там, из визита Киссинджера (Генри Киссинджер экс-советник президента США по национальной безопасности - прим. ред.) 1971 года или Сайруса Вэнса (экс-государственный секретарь США в администрации 39-ого президента США Джимми Картера - прим. ред.) 1977, или Бжезинского (Збигнев Бжезинский экс-советник по национальной безопасности США при 39-ом президенте США Джимми Картере - прим. ред.) 1978. То есть тех визитов, которые подготовили новую страницу отношений с Китаем и, соответственно, изменили вообще отношения в треугольнике той поры. А вот что касается, собственно, Запада или Трампа, как человека, который во многом имеет право говорить о позиции Запада, то у него на протяжении последних десятилетий... было несколько важных приоритетов. Приоритет номер один — обеспечить предложение нефти на уровне, который бы не препятствовало там замедлению роста экономики. Второе — обеспечить доминирование доллара с тем, чтобы он склеивал глобальную экономику, во всяком случае, страны-члены. И наконец третий — сдерживать гегемонию Китая поделился профессор

Ранее сообщалось, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп, а также председатель КНР Си Цзиньпин проведут трехстороннюю встречу 19 ноября в китайском Шэньчжэне на полях саммита АТЭС. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, стороны уже достигли соответствующей договоренности.