SHAMAN рассказал, зачем перешел с iPhone на Android SHAMAN перешел с iPhone на Android ради корректной работы мессенджера МАХ

Москва21 ноя Вести.Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (SHAMAN) перешел с iPhone на Android. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Певец объяснил свое решение тем, что приложения на этой операционной системе работают корректнее. В частности, на Android приходят уведомления в мессенджере МАХ.

Я перешел с iPhone на Samsung, потому что приложения работают корректнее, все можно скачать с RuStore, приходят уведомления в МАХ пояснил Дронов

SHAMAN также отметил, что он пытается максимально применять любые средства для продвижения своего творчества.

В июле стало известно, что все приложения холдинга VK исчезли из Google Play, однако уже установленные сервисы продолжили функционировать без каких-либо ограничений. Для пользователей Android загрузка и обновления приложений VK и мессенджера MАХ остались доступны через RuStore и другие альтернативные магазины.