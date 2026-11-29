Шеф-повар Мирзоян: варенье из фейхоа даже не требует варки

Шеф-повар рассказал, что можно приготовить из фейхоа Шеф-повар Мирзоян: варенье из фейхоа даже не требует варки

Москва29 ноя Вести.Ресторатор, шеф-повар Гарик Мирзоян в интервью ИС "Вести" рассказал, что можно приготовить из фейхоа.

Фейхоа - это южноамериканская ягода; в России культивируется в некоторых районах Краснодарского края и Дагестана. Она богата йодом и витамином С.

Из нее готовят хорошее варенье. И самое главное, что варенье готовят без варки, просто перетирают с сахаром - и в банки… Можно также мариновать, ферментировать, можно компот сварить рассказал Мирзоян

Сезон фейхоа - с октября по декабрь, добавил шеф-повар.