Москва29 нояВести.Ресторатор, шеф-повар Гарик Мирзоян в интервью ИС "Вести" рассказал, что можно приготовить из фейхоа.
Фейхоа - это южноамериканская ягода; в России культивируется в некоторых районах Краснодарского края и Дагестана. Она богата йодом и витамином С.
Из нее готовят хорошее варенье. И самое главное, что варенье готовят без варки, просто перетирают с сахаром - и в банки… Можно также мариновать, ферментировать, можно компот сваритьрассказал Мирзоян
Сезон фейхоа - с октября по декабрь, добавил шеф-повар.