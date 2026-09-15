Мишустин поручил переименовать шесть деревень в Тверской области

Шесть деревень в Тверской области переименуют по распоряжению Мишустина Мишустин поручил переименовать шесть деревень в Тверской области

Москва15 сен Вести.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил переименовать шесть деревень в Тверской области. Соответсвующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.

Переименовать расположенные на территории Калининского округа Тверской области: деревню Новинки ... в деревню Новинки-на-Чернаве, деревню Панино... в деревню Панино-Беле-Кушальское, деревню Савино... в деревню Савино-на-Лоби говорится в документе

Также деревня Садыково будет называться Успенское, Симоново станет Верхним Симоново, Слободка превратится в Слободку-Верхневолжскую.