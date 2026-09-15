Москва15 сенВести.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил переименовать шесть деревень в Тверской области. Соответсвующее распоряжение опубликовано на сайте официального опубликования правовых актов.
Переименовать расположенные на территории Калининского округа Тверской области: деревню Новинки ... в деревню Новинки-на-Чернаве, деревню Панино... в деревню Панино-Беле-Кушальское, деревню Савино... в деревню Савино-на-Лобиговорится в документе
Также деревня Садыково будет называться Успенское, Симоново станет Верхним Симоново, Слободка превратится в Слободку-Верхневолжскую.