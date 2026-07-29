Лавров рассказал о работе над возвращением Ногинску прежнего названия Лавров: подмосковному Ногинску следует вернуть прежнее имя

Москва29 июл Вести.Подмосковному городу Ногинску планируется вернуть его историческое название – Богородск. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации, лидер предвыборного списка партии "Единая Россия" С.В. Лавров в интервью генеральному директору агентства ТАСС А.О. Кондрашову.

Я рос, ну, по сути дела, в деревне – город Ногинск, бывший Богородск. За восстановление имени Богородск я сейчас активно работаю с Московской областью, с моим другом [губернатором Подмосковья] Андреем Юрьевичем Воробьевым. Там уже есть отдельные топонимические изменения, но вот сам город пока еще остается Ногинском рассказал Лавров

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в Ногинске к осени запустят новую станцию водоочистки, отметив, что совершенствование системы водоснабжения является важным вопросом для Московской области.