В Татарстане за сутки из-за тумана потерялись шесть лодок с людьми

Шесть лодок с людьми потерялись на реках Татарстана из-за сильного тумана В Татарстане за сутки из-за тумана потерялись шесть лодок с людьми

Москва3 ноя Вести.В Татарстане в течение суток из-за тумана потерялись шесть лодок с людьми. Некоторым потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает ГУ МЧС России по республике.

Соответствующие данные поступили из акваторий рек Камы, Свияги и Волги.

Два судоводителя самостоятельно сориентировались и выплыли к берегу. Шести гражданам с двумя детьми помощь по ориентации и доставке к берегу оказали местные рыбаки, еще два человека были найдены силами Верхнеуслонского пожарно-спасательного гарнизона и спасателями ЗПСО № 2 ПСС говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Отмечается, что в ближайшее время погода в регионе не изменится, более того, помимо тумана, синоптики обещают дождь со снегом. Спасатели призвали граждан соблюдать правила безопасности на воде, особенно в условиях ограниченной видимости.