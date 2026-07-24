Москва24 июлВести.В Барнауле построят школу на 1 100 учеников по народной программе "Единой России" в рамках нацпроекта "Молодежь и дети". Уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова проверила ход работ, об этом пишет Газета.ru.
Открыть школу планируют в 2027 году, у ребят появится возможность учиться недалеко от дома. Это также снизит нагрузку на соседние образовательные организациицитирует Львову-Белову издание
Она отметила, что поблизости уже открыт детский сад и строится поликлиника: необходимые для семей объекты создают комплексно.
Фойе школы планируют оформить в дизайне символов Алтайского края. В учебном заведении будут бассейн, спортивный зал, учебные и общественные пространства.