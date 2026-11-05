Москва5 нояВести.Школьник из Находки создал приложение для общения, которое работает без интернета. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

Десятиклассник Владислав Шумейко разработал собственную цифровую экосистему Prux, которая объединяет мессенджер, электронную почту и музыкальный сервис

отметила пресс-служба регионального правительства в мессенджере МАХ

Как уточняется, ключевая особенность проекта — технология AirPin, с помощью которой можно обмениваться сообщениями без мобильной сети и доступа в интернет.

Юный программист уже представил разработку на международном конкурсе в Китае. Там новинка вошла в двадцатку лучших проектов.