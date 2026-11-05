Школьник из Находки создал приложение, которое работает без интернета

Школьник из Находки разработал приложение для общения без интернета Школьник из Находки создал приложение, которое работает без интернета

Москва5 ноя Вести.Школьник из Находки создал приложение для общения, которое работает без интернета. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

Десятиклассник Владислав Шумейко разработал собственную цифровую экосистему Prux, которая объединяет мессенджер, электронную почту и музыкальный сервис отметила пресс-служба регионального правительства в мессенджере МАХ

Как уточняется, ключевая особенность проекта — технология AirPin, с помощью которой можно обмениваться сообщениями без мобильной сети и доступа в интернет.

Юный программист уже представил разработку на международном конкурсе в Китае. Там новинка вошла в двадцатку лучших проектов.