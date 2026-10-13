Москва13 окт Вести.Запущен российско-китайский мессенджер "Молния". Он объединяет чаты, видеосвязь, каналы и короткие видеоролики. Презентация проекта прошла в Москве, сообщил ТАСС.

"Молния" уже доступна для скачивания в RuStore, отметили создатели платформы. Пользователь этого приложения может общаться, создавать, а также потреблять контент в одном месте, не переключаясь при этом между сервисами.

Платформа развивается как открытая среда для партнерских интеграций.

Это не только мессенджер, но и сложнейшее решение, созданное совместно с китайскими разработчиками. Уверен, пользователи оценят платформу сказал основатель с российской стороны, председатель совета директоров "Ред софт" Вячеслав Комлев

Одним из принципов проекта, как отмечается, является защита переписки: личные и групповые чаты используют сквозное шифрование на основе протокола Signal.