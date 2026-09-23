В Петербурге школьник собрал более 100 человек, чтобы покормить бездомных котов

Школьник из Петербурга собрал более 100 человек, чтобы покормить бездомных котов В Петербурге школьник собрал более 100 человек, чтобы покормить бездомных котов

Москва23 сен Вести.Шестиклассник из Санкт-Петербурга запустил челлендж по ежедневному кормлению уличных кошек и позвал подписчиков сделать это вместе, к акции присоединились более 100 человек, пишет "КП-Петербург".

По данным издания, 12-летний Ислам запустил челлендж "365 дней кормлю бездомных котиков" в социальной сети. Видео быстро разошлось по местным группам.

Школьника стали называть "Кошачьим героем" и благодарить за доброе дело. Роликов было столько, что Ислам практически за сутки стал Интернет-знаменитостью, а количество подписчиков выросло почти до 11 тысяч говорится в публикации

На одну из встреч пришли более 100 человек. С кормом, мисками и водой они вместе прошли по дворам, где кормили бездомных животных.

Тренд школьника активно подхватили в соцсетях - десятки человек тоже начали подкармливать котов в своих районах каждый день, а также скидывать деньги на покупку корма.