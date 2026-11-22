Подросток из села Чукотки за спасение детей из пожара получил медаль

Школьник из села Чукотки получил медаль "За проявленное мужество" Подросток из села Чукотки за спасение детей из пожара получил медаль

Москва22 ноя Вести.Школьнику из села Усть–Белая Чукотского автономного округа вручили памятную медаль Совета Федерации "За проявленное мужество", сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Владислав Кузнецов.

По его словам, ежегодно Совет Федерации отмечает подростков со всей России, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.

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Он уточнил, что 15-летний школьник из села Усть–Белая во время пожара в многоквартирном доме вывел в безопасное место детей из соседней квартиры. А сам, еще до прибытия пожарных, начал заливать огонь водой. Это позволило избежать тяжелых последствий возгорания.