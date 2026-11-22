Москва22 нояВести.Школьнику из села Усть–Белая Чукотского автономного округа вручили памятную медаль Совета Федерации "За проявленное мужество", сообщил в своем MAX-канале губернатор региона Владислав Кузнецов.
По его словам, ежегодно Совет Федерации отмечает подростков со всей России, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших человеческие жизни.
Дмитрию Бадаеву вручили памятную медаль Совета Федерации "За проявленное мужество"написал чиновник
Он уточнил, что 15-летний школьник из села Усть–Белая во время пожара в многоквартирном доме вывел в безопасное место детей из соседней квартиры. А сам, еще до прибытия пожарных, начал заливать огонь водой. Это позволило избежать тяжелых последствий возгорания.