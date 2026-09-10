Школьника из Калининграда наградят за отказ поджигать ж/д объект В Калининграде наградят кадета, отказавшегося поджигать железнодорожный объект

Москва10 сен Вести.Школьник из города Калининграда будет награжден за отказ выполнить задание неизвестного и поджигать железнодорожный объект. Об этом во время прямой линии заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Глава региона отметил, что с мальчиком связывался неизвестный и за 40 000 рублей предлагал совершить поджог на объекте железнодорожной инфраструктуры.

Вместе с мамой он пришел и предоставил конкретную информацию. Я позову его и обязательно поблагодарю, награжу почетной грамотой заявил Беспрозванных

Переписка 11-летнего мальчика с неизвестным произошла в чате компьютерной игры. Вскоре после отказа школьника куратор ее удалил.