Школьников в Литве обяжут изучать творчество украинского поэта Шевченко В школьную программу Литвы включили Шевченко вместо Ломоносова и Державина

Москва5 окт Вести.Произведения украинского писателя Тараса Шевченко включили в программу по литовскому языку и литературе в школах Литвы. Об этом сообщает LRT со ссылкой на Министерство образования, науки и спорта республики.

В текущем учебном году творчество Шевченко будет рекомендовано для изучения школьникам. С 2027 года оно станет обязательным для учеников 11-х классов, которые изучают литовский язык и литературу по углубленной программе.

В перечень рекомендованных произведений вошли "Завещание" и послание "И мертвым, и живым, и нерожденным землякам..." Учителя также смогут самостоятельно выбирать для изучения другие работы автора.

В Минобразования Литвы объяснили включение Шевченко в программу стремлением укрепить культурные связи с Украиной. В ведомстве также связали решение с интеграцией украинских детей, обучающихся в стране, и формированием "общей европейской идентичности".

Ранее из школьной программы Литвы исключили произведения российского ученого и писателя Михаила Ломоносова. В обновленной программе также не осталось произведений русского поэта Гавриила Державина.