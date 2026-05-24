Tagesspiegel: Шольц возглавит комиссию по сотрудничеству с Глобальным Югом

Шольц возглавит комиссию по работе со странами Глобального Юга Tagesspiegel: Шольц возглавит комиссию по сотрудничеству с Глобальным Югом

Москва24 мая Вести.Бывший канцлер Германии Олаф Шольц может занять пост руководителя комиссии по содействию развитию государств Глобального Юга.

Об этом сообщает газета Der Tagesspiegel со ссылкой на источники в кабинете министров ФРГ.

В статье отмечается, что формирование данного органа, получившего рабочее название "Север — Юг", было предусмотрено положениями коалиционного соглашения, заключенного между блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии.

В тексте документа указывается, что целью проекта является интенсификация двустороннего взаимодействия с развивающимися странами и выстраивание на этой основе разветвленной глобальной сети.

В настоящее время продолжаются консультации по определению конкретного круга полномочий новой структуры. Ожидается, что в ее состав войдут порядка 20 экспертов, при этом обязательным условием является участие представителей самих государств Глобального Юга.

В качестве наиболее вероятного кандидата на должность заместителя Шольца рассматривается генеральный директор Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеала. Официальное представление членов комиссии и оглашение программы ее деятельности запланировано на конец июня текущего года.

Ранее депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Вадим Гигин заявил, что в связи с серьезными геополитическими изменениями страны Глобального Юга также готовятся к перезапуску.