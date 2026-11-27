SHOT: неизвестный избил мать чемпионки Европы по гимнастике в Москве SHOT: на парковке в Москве мужчина избил мать чемпионки по гимнастике Зубовой

Москва27 ноя Вести.Мужчина нанес черепно-мозговую травму матери чемпионки Европы по спортивной гимнастике Варвары Зубовой на парковке в Москве. Об этом SHOT сообщает в MAX.

Как рассказала каналу сама спортсменка, водитель перекрыл ее 55-летней матери выезд со двора в Южном Тушино. Женщина сделала замечание, после чего он выскочил из машины и начал ее душить одной рукой, а второй несколько раз ударил в висок. Все это происходило на глазах у 11-летнего сына потерпевшей.

Дочь попыталась оттолкнуть нападавшего, но он дважды перебросил ее через мать. Девушка упала, а агрессор вернулся в машину к спутнице и уехал. Позже выяснилось, что мужчина не живет в этом доме, но регулярно паркуется во дворе и при этом постоянно перекрывает выезд другим автомобилям.

Пострадавшая – многодетная мать. Она работает в реанимации детской больнице медсестрой.