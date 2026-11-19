Мособлдума: штрафы за выпас коз и коров в общественных местах достигнут 45 тыс.

Штрафы за выпас коз и коров в общественных местах ввели в Подмосковье Мособлдума: штрафы за выпас коз и коров в общественных местах достигнут 45 тыс.

Москва19 ноя Вести.Штрафы за выпас сельскохозяйственных животных в общественных местах ввели в Подмосковье, сообщила пресс-служба Мособлдумы в мессенджере МАХ.

В прокуратуру Московской области и органы местного самоуправления на постоянной основе поступают обращения граждан о нарушении правил выпаса сельскохозяйственных животных. Однако до настоящего времени применяемые меры реагирования – профилактические беседы и предостережения – не имели реального эффекта, поскольку административная ответственность за это отсутствовала. Владельцы животных игнорировали санитарно-гигиенические и ветеринарно-санитарные правила, что приводило к нарушению прав граждан на благоприятную окружающую среду, порче имущества и даже к дорожно-транспортным происшествиям пояснил председатель Комитета Мособлдумы по аграрной политике и потребительскому рынку Сергей Керселян

Так, первое зафиксированное нарушение грозит физическим лицам штрафом в размере от 2 до 4 тысяч рублей, должностным лицам – от 7 до 10 тысяч, а юридическим – от 20 до 25 тысяч рублей.

Повторное нарушение влечет штраф для физлиц от 4,5 до 5 тысяч, для должностных – 12-15 тысяч, для юрлиц – от 30 до 45 тысяч рублей.

Составлять протоколы будут уполномоченные органы МСУ, контроль за соблюдением требований закона будет осуществлять региональный Минсельхоз.

Исключение предусмотрено для содержания животных в парках.