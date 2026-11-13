Baza: челябинский спортсмен стал фигурантом дела после шутки о бомбе в аэропорту

Шутка о бомбе в аэропорту обернулась для челябинского спортсмена уголовным делом Baza: челябинский спортсмен стал фигурантом дела после шутки о бомбе в аэропорту

Москва13 ноя Вести.Неудачная шутка в аэропорту о бомбе обернулась для 18-летнего спортсмена из Челябинска уголовным делом, пишет Baza.

По сведениям издания, члена сборной России по скалолазанию Кирилла Е., который возвращался с соревнований из Перми в Петербург, обвиняют в заведомо ложном сообщении о теракте.

Инцидент произошел перед вылетом во время проверки багажа.

Сотрудники службы авиабезопасности обнаружили у юного спортсмена пауэрбанк и пригласили на дополнительный досмотр.

У Кирилла поинтересовались, действительно ли он везет портативный аккумулятор и что еще находится в сумке. В ответ спортсмен язвительно бросил: "Бомба" говорится в публикации

По словам инспектора, она не восприняла реплику как реальную угрозу, но была обязана по инструкции вызвать полицейских.

Юноша пытался объяснить, что просто пошутил, но ему все-таки пришлось писать объяснительную об осознании преступления.

Взрывчатки при досмотре у спортсмена не обнаружили, однако это не спасло его от уголовного преследования: разговор с сотрудницей аэропорта приобщили к материалам дела о заведомо ложном сообщении о теракте.

При этом словесная экспертиза в высказывании парня никаких угроз не нашла. Теперь эту историю разбирают в суде, отмечает издание.