Пилотов Flydubai приняли за русского и украинца из-за неудачной шутки в чате Шутка израильских СМИ породила фейк о русском и украинце на борту Flydubai

Москва2 окт Вести.Из-за неудачной шутки в чате израильских журналистов пилотов рейса Flydubai приняли за русского и украинца, сообщает Telegram-канал Baza.

По информации источника, после инцидента на рейсе из Дубая в Тель-Авив в общем чате журналистов в WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) появилось сообщение о том, что один пилот может быть русским, а другой - украинцем. В итоге эту шутку приняли за достоверные данные.

В том же чате находился ведущий израильского 12-го канала. Он озвучил непроверенную информацию в эфире, после чего ее подхватили другие израильские журналисты, а затем и мировые СМИ говорится в источнике

Позже автор шутки сам признался, что это была неправда.

30 сентября произошла попытка захвата самолета, следовавшего рейсом Дубай - Тель-Авив. Диспетчеры сначала получили сигнал о ЧП на борту, затем - об угрозе захвата. После этого лайнер изменил курс и совершил посадку в Табуке на западе Саудовской Аравии. По предварительным данным, между пилотами вспыхнула драка: второй пилот, гражданин Омана, напал с ножом на командира, гражданина Индии, но его удалось обезвредить. Израиль квалифицирует произошедшее как теракт.