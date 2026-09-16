Москва16 сен Вести.В Белгородской области продолжается работа над совершенствованием системы противовоздушной обороны. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

По его словам, в Белгородской области формируется подразделение БАРС-Белгород среди тех, кто не проходил срочную службу.

Также продолжаем совершенствовать свою систему противовоздушной обороны, во взаимодействии с Министерством обороны, подразделением БАРС. В этом направлении президент пошел навстречу, разрешил нам формировать подразделение БАРС-Белгород лицами, которые не проходили срочную службу. И согласно Федеральному закону те, кто не проходил службу по призыву, в течение полугода могут отслужить в этом подразделении, получить военный билет. Те, кто соглашаются, уже дальше продолжают проходить службу в этом добровольческом формировании сказал Шуваев

Также Шуваев рассказал в интервью, что оперативная обстановка в регионе, особенно в приграничных районах, остается стабильно напряженной.