Швейцария отменила ограничения против Усманова и Фридмана вслед за ЕС

Швейцария исключила Усманова и Фридмана из санкционных списков Швейцария отменила ограничения против Усманова и Фридмана вслед за ЕС

Москва4 ноя Вести.Швейцария вслед за Евросоюзом исключила российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из национальных санкционных перечней. Изменения опубликованы на сайте Государственного секретариата по экономическим вопросам страны.

Согласно обновленным данным ведомства, ограничения также сняты с бывшего ректора Крымского федерального университета Андрея Фалалеева.

Помимо этого, из санкционного списка исключена компания Redbird Corporate Services Ltd.

Еще три человека выведены из-под действия ограничений в связи со смертью. Речь идет о бывшем депутате Госдумы Юрии Швыткине, конструкторе Александре Леонове и иранском военном деятеле Алирезе Тангсири.

В сентябре агентство Reuters писало, что инициатива по российским бизнесменам исходила от Франции, Словакии и Люксембурга. Снятие санкций с Усманова и Фридмана стало одним из условий для продления ограничений против тысяч других российских физических и юридических лиц еще на три года.