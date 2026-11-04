Москва4 ноя Вести.Швейцария присоединилась к 21-му пакету санкций Евросоюза против России, а также к новым европейским ограничениям в отношении Белоруссии. Об этом сообщило правительство конфедерации.

4 ноября Федеральный совет принял решение присоединиться к мерам, предусмотренным 21-м пакетом санкций Европейского союза в отношении России, а также к новым европейским санкциям против Белоруссии говорится в заявлении кабмина

Накануне Федеральный департамент экономики, образования и исследований внес изменения в санкционные перечни, касающиеся обеих стран.

При этом из обновленных данных Государственного секретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) следует, что из санкционных списков исключены российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман.

Решение по российским бизнесменам Берн принял вслед за ЕС.