Москва12 сен Вести.Звукорежиссер Максим Искандыров, переехавший из Иркутской области в Северодонецк по федеральной программе "Земский работник культуры", рассказал информационной службе "Вести" о своих первых эмоциях от увиденных разрушений, которые он видел, когда ехал на новое место.

В родном Ангарске Максим работал звукорежиссером в ДК "Энергетик", а теперь отвечает за звук в Дворце культуры Северодонецка, куда он перебрался в августе 2025 года.

По словам Максима, в переезде он видел миссию – показать личным примером, что все жители страны едины.

Мне было интересно посмотреть своими глазами, что здесь происходит… Если честно, я немного, конечно, обомлел. Потому что, когда заезжаешь в город, там как раз эта часть – она разбита. И одно дело, когда ты смотришь на каких-то видеохостингах про город информацию, другое дело, когда ты своими глазами это видишь. И первое впечатление ... несколько гнетущее, естественно рассказал Искандыров

Он также отметил, что инфраструктуру города постепенно восстанавливают, что дает его жителям большую надежду на комфортную жизнь.

Но потом ты проезжаешь вот этот участок – шоссе Строителей и так далее, и видишь, что здесь все, в принципе, более-менее, несмотря на серьезные разрушения, которые произошли, город выглядит более-менее прилично, не так, как мог бы выглядеть. И на моих глазах постоянно восстанавливаются здания. То есть я смотрю, как идет работа по ремонту дорог, по восстановлению квартир изнутри, снаружи. То есть ведется колоссальная работа, и это на самом деле дает большую надежду сказал Искандыров

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что муниципальные и региональные трассы в ДНР ремонтируются с опережением плана, поэтому власти намерены увеличить объемы работ и приступить к ремонту внутригородских и внутриквартальных проездов.