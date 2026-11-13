Москва13 нояВести.В Иркутске за нарушение общественного порядка во время движения колоны задержали местного жителя, сообщает областное ГУ МВД в MAX.
В ведомстве отметили, что 46-летний мужчина выражал явное неуважение к обществу, показывая неприличный жест во время движения колоны сотрудников полиции и экстренных служб.
По предварительным данным, инцидент произошел 28 октября.
Мужчина, находясь в общественном месте, продемонстрировал неприличный жест в адрес проезжающих спецавтомобилейговорится в публикации
Нарушитель, который нигде не работает и ранее неоднократно привлекался к ответственности, пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.
Оказавшись в отделе внутренних дел, он извинился перед всеми иркутскими полицейскими.
В его отношении возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство".