Сибиряк задержан за неприличный жест в адрес проезжавших спецавтомобилей Задержан житель Иркутска, показавший неприличный жест в адрес спецавтомобилей

Москва13 ноя Вести.В Иркутске за нарушение общественного порядка во время движения колоны задержали местного жителя, сообщает областное ГУ МВД в MAX.

В ведомстве отметили, что 46-летний мужчина выражал явное неуважение к обществу, показывая неприличный жест во время движения колоны сотрудников полиции и экстренных служб.

По предварительным данным, инцидент произошел 28 октября.

Мужчина, находясь в общественном месте, продемонстрировал неприличный жест в адрес проезжающих спецавтомобилей говорится в публикации

Нарушитель, который нигде не работает и ранее неоднократно привлекался к ответственности, пояснил, что находился в состоянии алкогольного опьянения.

Оказавшись в отделе внутренних дел, он извинился перед всеми иркутскими полицейскими.

В его отношении возбуждено дело об административном правонарушении по статье "Мелкое хулиганство".