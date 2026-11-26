Москва26 ноя Вести.Венесуэла и немецкая компания Siemens Energy заключили соглашения о восстановлении энергосистемы и системы энергоснабжения нефтяной отрасли Венесуэлы, сообщает телеканал Venezolana de Televisión.

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес участвовала в подписании соглашений.

Это очень важный для нас момент. Мы намерены содействовать совершенствованию систем производства электроэнергии и газа, а также внедрению новых технологий для обеспечения прогресса страны заявил гендиректор Siemens Energy Кристиан Брух в эфире Venezolana de Televisión

Соглашения закрепляют обязательства компании по обновлению энергетической инфраструктуры Венесуэлы, а также подтверждают готовность Siemens Energy к обмену технологиями. Компания работает в Венесуэле более 70 лет.

Между тем Венесуэла впервые за последние годы отправила нефтяное оборудование на ремонт в США.